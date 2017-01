6 NATIONS - Delaigue, Dal Maso, Albaladejo, Skrela... Le Top 12 des revenants chez les Bleus

Peut-être que Yann David aura la chance de fouler la pelouse de Twickenham lors du Crunch prévu le 4 février prochain. Si c'est le cas, il laissera alors derrière lui près de 9 ans de vide en Bleu. Une absence, qui placera le centre du Stade toulousain sur le podium des joueurs ayant le plus grand écart de temps entre deux sélections nationales. La palme du "revenant" étant toutefois décernée à Pierre Dizabo (13 sélections). En effet, le trois-quarts polyvalent de Tyrossse a dû attendre 10 ans avant de porter à nouveau le maillot frappé du Coq. De sa sélection contre l'Irlande, le 28 janvier 1950, Dizabo a attendu une décennie avant de revenir en Bleu pour un test match contre l'Argentine le 23 juillet 1960. C'était un autre temps...

Si certains furent éloignés de la sélection pour des raisons sportives, à l'image de Yann Delaigue (20 sélections) ou Marc Dal Maso (33 sélections) qui patientèrent 6 ans avant de revenir, d'autres moins chanceux ont vu le temps s'allonger à cause des guerres. Comme ce fut le cas pour Joseph Desclaux (10 sélections) dont la Seconde Guerre mondiale interrompit la carrière durant 2416 jours. Une situation partagée quelques années avant par Félix Lasserre (15 sélections), Jean Sébédio (11 sélections) et Marcel-Frédéric Lubin-Lubrère (14 sélections) qui n'enfilèrent à nouveau le maillot bleu qu'au lendemain de la première guerre mondiale.

Yann Delaigue - XV de FranceAFP

Albaladejo et Skrela, les retours gagnants

Plus récemment, on note aussi les absences de l'ouvreur dacquois, Pierre Albaladejo (30 sélections), qui joua contre l'Italie le 24 avril 1954 avant de réapparaître 5 ans plus tard contre le pays de Galles, et de participer à la victoire au Tournoi des 5 Nations. Un tunnel de 5 ans puis la gloire. Une situation connue d'un autre célèbre ouvreur français en la personne de David Skrela (23 sélections). Apparu pour la première fois sur la pelouse de Wellington, face aux All Blacks, un 30 juin 2001, Skrela fera un retour gagnant en Bleu en 2007 et le succès du XV de France dans le Tournoi. Alors peut-être que Yann David entrera à son tour dans l'histoire lors du Tournoi 2017, et peut-être que ce ne sera pas simplement pour son statut de revenant mais bien pour un retour qu'on lui souhaite triomphant.