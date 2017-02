6 nations - Chat, Ben Arous et Jedrasiak appelés avec les Bleus pour préparer l'Irlande

Dès jeudi, c'est un groupe de 24 éléments qui préparera du côté de Nice le déplacement en Irlande. Et Guy Novès a décidé d'appeler trois joueurs en renfort : les Racingmen Eddy Ben Arous (26 ans ; 14 sélections) et Camille Chat (21 ans ; 7 sélections) ainsi que le Clermontois Paul Jedrasiak (24 ans ; 5 sélections). Blessé contre l'Ecosse et victime d'une fracture du sinus, le troisième ligne de Bordeaux-Bègles, Loann Goujon, a lui déclaré forfait et manquera même le reste de la compétition.

Plombé par les blessures, le pilier gauche Eddy Ben Arous voit enfin de bout du tunnel, lui qui n'a plus joué pour les Bleus depuis la victoire contre... l'Irlande, le 13 février 2016 (10-9). Son coéquipier, Bernard Le Roux, mis à disposition de son club par le XV de France pour affronter Bayonne samedi dernier, a pu engranger du rythme puisqu'il a disputé 80 minutes.

8 joueurs arriveront en fin de semaine

Remplaçants contre l'Ecosse, Tolofua (Toulouse), Chiocci (Toulon) et Doussain (Toulouse) vont retrouver leurs clubs et devraient probablement participer à la 18e journée de Top 14. Tout comme les éléments absents de la feuille de match contre l'Ecosse, à savoir Lacroix, Sanconnie, Bastareaud, Boughanmi, Maynadier, Palis et Iturria. L'encadrement du XV de France a précisé que 8 joueurs "complémentaires" rejoindront le squad des Bleus après les matches de championnat de ce week-end.

Le groupe des 24 retenus : Atonio (La Rochelle), Baille (Toulouse), Ben Arous (Racing 92), Chat (Racing 92), Chouly (Clermont), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Jedrasiak (Clermont), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Picamoles (Northampton), Slimani (Stade français), Vahaamahina (Clermont) ; Camara (Stade français), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Lamerrat (Clermont), Lopez (Clermont), Machenaud (Racing 92), Nakaitaci (Clermont), Serin (UBB), Spedding (Clermont), Vakatawa (FFR).