6 nations - Bernard Laporte : "Le XV de France se doit de bien finir le Tournoi !"

"On se doit de gagner pour redonner noblesse à notre équipe de France, a insisté le Président de la FFR. On se doit de bien finir le Tournoi. Ça passe par un grand match à Rome et ça passe aussi par un grand match au Stade de France contre le pays de Galles. Les amateurs de rugby nous suivent malgré les résultats qui ne sont pas conformes à ce que nous souhaiterions puisque nous ne gagnerons pas le Tournoi. Une équipe de France qui ne gagne pas, c'est une Fédération qui meure. Je l'ai toujours dit. Encore une fois, finissons bien ce Tournoi, faisons un gros match à Rome. On ambitionnera après d'aller en Afrique du Sud faire trois bons tests".