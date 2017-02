6 nations - Angleterre - France (19-16) - Les Bleus méritaient tellement mieux...

En Angleterre, on prédisait l'enfer aux Bleus avant ce "Crunch". Finalement, il n'en fut rien... Ces Bleus ont même largement soutenu la comparaison, ne cédant que dans les dix dernières minutes face à des Anglais longtemps stériles et contrariés. Mais, au final, on retiendra malgré tout cette nouvelle courte défaite (19-16) après celles face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande en novembre. Le scénario se répète.

Plus d'infos à suivre...