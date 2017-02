6 NATIONS - Marseillaise, Flower of Scotland... Votez pour le plus plus bel hymne du Tournoi

"God save the Queen" (Angleterre)

"Que Dieu protège la Reine". Un hymne plutôt court et qui était par le passé l'hymne national de la majorité des pays du Commonwealth. A Twickenham, c'est toujours un vrai bon moment. Seul le premier couplet est chanté.

"Flower of Scotland" (Ecosse)

Selon nous, le plus beau du Tournoi. A Murrayfield, lorsque les cornemuses s'arrêtent et que l'hymne est repris a capella, c'est juste magique. Des frissons garantis. Flower of Scotland fut joué pour la première fois lors d'une rencontre officielle en 1990... contre l'Angleterre. Et pour la petite histoire, le XV du Chardon s'imposa.

"La Marseillaise" (France)

Ecrite par Rouget de Lisle en 1792, adoptée par la France en 1795, la Marseillaise est un vrai chant patriotique. Seul le premier couplet et le refrain sont repris. Heureusement, car la version dite "complète" comporte... 15 couplets!

"Land of my fathers" (Galles)

A Cardiff, c'est quelque chose cet hymne! Et quand en plus les organisateurs décident d'associer un décor "brûlant", les coeurs et choeurs gallois s'embrassent immédiatement. Spectacle assuré!

"Ireland Call's" (Irlande)

Petite spécificité chez les Irlandais: à domicile, deux hymnes sont joués (Amhran na bhFiann et Ireland's Call) du fait que le XV du Trèfle rassemble des joueurs de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord. A l'extérieur, seul le Ireland's Call est joué.

"Fratelli d'Italia" (Italie)

Le petit dernier à être rentré dans le Tournoi. Le plus rythmé de tous. Et qui engendre une énorme source de motivation chez certains joueurs lors des dernières paroles...